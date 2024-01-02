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Уэйн Руни отправлен в отставку с поста главного тренера «Бирмингема»

02 января 2024 17:14
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Руководство «Бирмингема» отправило в отставку главного тренера Уэйна Руни, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уэйн Руни отправлен в отставку с поста главного тренера «Бирмингема»-1

Итоги работы наставника команды оглушительно печальны. До привлечения Руни в качестве тренера клуб шел на шестом месте в чемпионате, это была зона плей-офф за выход в АПЛ. Уэйн Руни возглавил команду в октябре и смог выиграть только два матча из 15-ти, при этом девять проиграл. Накануне «Бирмингем» уступил «Лидсу» с разгромным счетом – 0:3. Сейчас клуб занимает 20 место в турнирной таблице. После отставки Уэйн поблагодарил владельцев команды за доверие, но все же намекнул, что времени ему дали недостаточно. Он также добавил, что возьмет паузу в тренерской карьере.

# Футбол

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