Уэйн Руни отправлен в отставку с поста главного тренера «Бирмингема»

Итоги работы наставника команды оглушительно печальны. До привлечения Руни в качестве тренера клуб шел на шестом месте в чемпионате, это была зона плей-офф за выход в АПЛ. Уэйн Руни возглавил команду в октябре и смог выиграть только два матча из 15-ти, при этом девять проиграл. Накануне «Бирмингем» уступил «Лидсу» с разгромным счетом – 0:3. Сейчас клуб занимает 20 место в турнирной таблице. После отставки Уэйн поблагодарил владельцев команды за доверие, но все же намекнул, что времени ему дали недостаточно. Он также добавил, что возьмет паузу в тренерской карьере.