Шайба Александра Скоренова вошла в топ-10 КХЛ

Шайба белорусского нападающего «Северстали» Александра Скоренова вошла в число лучших в КХЛ на прошедшей неделе. У форварда – четвертое место в топ-10, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр отличился в матче с «Куньлунем». Он подхватил шайбу на синей линии, обыграл защитника и направил ее в ворота. К слову, именно этот гол и стал победным в том матче. В текущем сезоне у Скоренова 31 балл в 45 встречах, он третий бомбардир команды.