Егор Герасимов вышел в 1/8 финала теннисного турнира категории 50 в Португалии

На стадии 1/16 финала наш соотечественник встречался с хозяином кортов, Тиагу Перейрой. В первом сете Егор был сильней на тай-брейке – 7:6. Вторую партию он выиграл довольно легко – 6:1. Таким образом, белорусский теннисист вышел в следующий раунд, где сразится с французом Матиасом Бургом.