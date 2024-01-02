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Егор Герасимов вышел в 1/8 финала теннисного турнира категории 50 в Португалии

02 января 2024 17:15
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Егор Герасимов вышел в 1/8 финала теннисного турнира категории 50 в Португалии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Герасимов вышел в 1/8 финала теннисного турнира категории 50 в Португалии-1

На стадии 1/16 финала наш соотечественник встречался с хозяином кортов, Тиагу Перейрой. В первом сете Егор был сильней на тай-брейке – 7:6. Вторую партию он выиграл довольно легко – 6:1. Таким образом, белорусский теннисист вышел в следующий раунд, где сразится с французом Матиасом Бургом.

# Теннис # Егор Герасимов

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