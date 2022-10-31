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Теннис. Соболенко сохранила свою позицию в женском рейтинге

31 октября 2022 14:06
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Появились обновленные теннисные рейтинги. У женщин в первой десятке никаких изменений не произошло. А это значит, что Арина Соболенко сохранила седьмую позицию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Соболенко сохранила свою позицию в женском рейтинге-1

Белоруска готовится стартовать на итоговом турнире года. Он начнется в США. Первой соперницей нашей представительницы будет теннисистка из Туниса Онс Жабер. Ранее девушки играли трижды. И дважды лучше была Соболенко. Матч намечен на предстоящую ночь. Что касается рейтинга других белорусок, то второй ракеткой страны остается Виктория Азаренко. Она идет 28-й. Александра Саснович недалеко – на 31-й позиции.

# Теннис # Арина Соболенко # Онс Жабер # Александра Саснович # Виктория Азаренко # Фотофакт

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