В Минске завершилось первенство по велоспорту на треке. Какие перспективы открылись у гонщиков?
Новости Беларуси. На «Минск-Арене» завершилось первенство Беларуси среди молодежи по велосипедному спорту на треке. Также в рамках стартов состоялась спартакиада детско-юношеских спортивных школ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
О потенциале белорусского велоспорта, о перспективах гонщиков – наш корреспондент Наталия Нерода.
Натали Нерода, корреспондент:
Первенство Беларуси на треке среди молодежи венчало велосезон. «Минск-Арена» принимала молодых, дерзких и талантливых. Они-то в будущем и должны стать новой суверенной генерацией спортсменов, способной покорять олимпы.
В этом неоднозначном сезоне в период отлучения белорусов и россиян от международных стартов поиск вариантов продолжения соревновательного процесса был активен как никогда.
Владимир Муравский, председатель тренерского совета Белорусской федерации велосипедного спорта:
У нас вид спорта, в котором основное совершенствование происходит на соревнованиях. Как только уменьшается количество соревнований, спортсмен, по крайней мере, застывает в той кондиции, в которой он есть, у него прекращается рост.
В весеннюю пору ростки подснежника обогревают мерзлый снег и прорываются к солнцу. И белорусские велогонщики, невзирая на санкции и преграды, соорудили себе весьма благоприятный календарь.
Татьяна Шаракова, старший тренер женской команды Беларуси:
Составился у нас календарь, с обеих сторон мы общались с Россией, мы составили совместный календарь, и он получился даже более насыщенным, чем мы планировали. Это даже поспособствовало, те спортсмены, которые вновь входящие, они участвовали в международных соревнованиях крупного масштаба, для них это даже послужило плюсом, потому как они посоревновались на таком уровне, немножко где-то подтянулись, где-то увидели соперниц. У нас принимали участие россияне и с олимпийскими медалями соперницы, чтобы не было сильного, большого стресса, для нас это послужило на руку.
Первенство Беларуси по велоспорту на треке, по сути, – это большой смотр ближайшего резерва и завершающий турнир сезона для молодежи, юношей и девушек. В столицу посоревноваться приехали в том числе и представители ведущих детско-юношеских школ страны. Как ни странно, на турнире не было замечено руководства национальной сборной – ни главного, ни старшего тренера мужской команды. За своих ответ держала старший тренер женской дружины Татьяна Шаракова. В сборной произошла смена поколений – создать из коллектива команду, уже имея в составе признанного лидера Анну Терех, было задачей номер 1.
Татьяна Шаракова:
Нужно было промотивировать и уже состоявшихся спортсменов, как Анну Терех, и подтянуть тех спортсменов, которые отстают от нее, и подтянуть те виды, которые мы никогда не ездили. Вот это стояла у меня задача номер 1: сплотить команду, собрать ее и выйти на один какой-то приблизительный уровень. Я считаю, что у нас это и получилось. Появилась скамейка запасных молодежи, имея трех, выходим на уровень восьми гонщиц, поэтому я очень довольна, что на сегодня сложилась вот так ситуация. Мы поставили рекорд страны в командной гонке и укрепились в мэдисоне, и девчонки себя проявляют, всегда с боевым настроением выходят. Меня это радует.
У мужской команды Беларуси по велоспорту также происходит болезненная смена поколений. Переход гонщиков из юниоров, затем в андеры, а потом в элиту не бывает без сложностей.
Владимир Муравский:
Вопрос реализации подготовки резерва стоит очень остро, потому что не всем тренерам выгодно передавать своих воспитанников куда-либо. Не все спортсмены хотят работать с тем или иным тренером. Каждый раз при аттестации национальной команды у нас происходят жаркие споры, в том числе на тренерских советах. А кто способен?
«Настраиваемся, что нас допустят». Тренер сборной Беларуси о предстоящей Олимпиаде и подготовке велосипедистов. Подробности здесь.