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«Настраиваемся, что нас допустят». Тренер сборной Беларуси о предстоящей Олимпиаде и подготовке велосипедистов

30 октября 2022 18:11
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Новости Беларуси. На «Минск-Арене» завершилось первенство Беларуси среди молодежи по велосипедному спорту на треке. Также в рамках стартов состоялась спартакиада детско-юношеских спортивных школ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

«Настраиваемся, что нас допустят». Тренер сборной Беларуси о предстоящей Олимпиаде и подготовке велосипедистов-1

Выходец из Брестской области из агрогородка Остромечево, велогонщик Денис Мазур теперь значится в национальной команде. Несмотря на то, что последний год гоняет еще по андерам. На первенстве Беларуси он выиграл все старты – командную и гонку по очкам, омниум и мэдисон.  

«Настраиваемся, что нас допустят». Тренер сборной Беларуси о предстоящей Олимпиаде и подготовке велосипедистов-4

Денис Мазур, серебряный призер юниорского чемпионата Европы:   
Мне нравится индивидуальная гонка и групповая тоже нравится, но у меня не получается, нравится за счет финиша, что можно пофинишировать. А на треке тоже нравится индивидуальная гонка преследования. Гонка по очкам тоже нравится, что длинная, на протяжении всей гонки каждый десятый круг финиш. Интересная гонка, может сложиться все, что хочешь.  

«Настраиваемся, что нас допустят». Тренер сборной Беларуси о предстоящей Олимпиаде и подготовке велосипедистов-7

Параллельно с молодежным первенством выясняли отношения и детско-юношеские спортивные школы. В спартакиаде первое место занял Минский городской центр олимпийского резерва. Почетная вторая позиция у столичной СДЮШОР № 2. На третьем месте – речицкая СДЮШОР № 2. Для региональных школ, а они активно вовлечены в процесс подготовки велосипедистов, одним из ключевых вопросов является оборудование и форма.  

«Настраиваемся, что нас допустят». Тренер сборной Беларуси о предстоящей Олимпиаде и подготовке велосипедистов-10

Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:  
Чтобы ребенку заняться спортом нужен велосипед, велотуфли, минимальный набор формы и нужна каска. Без этого: велосипед, каска и туфли – без этого никак нельзя начинать. Это дорого, это уже какое-то вложение. Не индивидуальный велосипед, но все равно 10 человек в группе и 10 нужно обеспечить велосипедами. Приходишь на базу, а там велосипеды висят те, которые были старыми, когда я пришла. Это тоже все непросто, но сейчас Минский велозавод сказал, что будет открывать свою линию и мы будем со своими велосипедами. И для детей, и для детского спорта это будет шикарно.  

Сегодня создает ближайшее будущее. Молодежный турнир по велоспорту на треке – это то, чем богаты мы здесь и сейчас.  

«Настраиваемся, что нас допустят». Тренер сборной Беларуси о предстоящей Олимпиаде и подготовке велосипедистов-13

Наталья Цилинская:  
У нас даже не несколько девочек и мальчиков талантливых, просто кто-то раньше раскрывается, кто-то позже. Сошлюсь на себя, у меня было телосложение совсем не спринтерское, никто даже не подозревал, что я поеду спринт. А шоссе было совершенно не мое и преследование, там бы я точно не раскрылась, поэтому нужно пробовать. Мы, дети, мы едем всю программу, во всех видах, а там уже раскрываемся.  

Олимпийские игры для наших спортсменов по-прежнему остаются главной мечтой и профессиональной целью. Туманные перспективы пока еще не прояснились.  

«Настраиваемся, что нас допустят». Тренер сборной Беларуси о предстоящей Олимпиаде и подготовке велосипедистов-16

Татьяна Шаракова, старший тренер женской команды Беларуси:  
Мы настраиваемся, что нас допустят, потому что всегда 1 % шанса мы имеем. Кто знает, как завтра сложится наш день, но мы всегда должны быть готовы к этому.  

«Настраиваемся, что нас допустят». Тренер сборной Беларуси о предстоящей Олимпиаде и подготовке велосипедистов-19

Наталья Цилинская:  
Был у меня еще один замечательный Герман Сергеевич Хлопиков, он всегда говорил: нужно думать о лучшем, но готовится к худшему. Нам никто официально не объявлял, что мы там не участвуем, поэтому мы готовимся, а там уже как карта ляжет, как бог поможет. Но мы спортсмены, мы должны видеть цель. И нам ее никто не отменял, повторюсь, поэтому мы будем готовиться.  

Париж примет летние Олимпийские игры с 26 июля по 11 августа 2024 года.  

В Минске завершилось первенство по велоспорту на треке. Какие перспективы открылись у гонщиков?   

# Велоспорт # Герман Хлопиков # Денис Мазур # Наталья Цилинская # Татьяна Шаракова # Наталия Нерода # Фотофакт

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