«Настраиваемся, что нас допустят». Тренер сборной Беларуси о предстоящей Олимпиаде и подготовке велосипедистов

Новости Беларуси. На «Минск-Арене» завершилось первенство Беларуси среди молодежи по велосипедному спорту на треке. Также в рамках стартов состоялась спартакиада детско-юношеских спортивных школ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Выходец из Брестской области из агрогородка Остромечево, велогонщик Денис Мазур теперь значится в национальной команде. Несмотря на то, что последний год гоняет еще по андерам. На первенстве Беларуси он выиграл все старты – командную и гонку по очкам, омниум и мэдисон.

Денис Мазур, серебряный призер юниорского чемпионата Европы:

Мне нравится индивидуальная гонка и групповая тоже нравится, но у меня не получается, нравится за счет финиша, что можно пофинишировать. А на треке тоже нравится индивидуальная гонка преследования. Гонка по очкам тоже нравится, что длинная, на протяжении всей гонки каждый десятый круг финиш. Интересная гонка, может сложиться все, что хочешь.

Параллельно с молодежным первенством выясняли отношения и детско-юношеские спортивные школы. В спартакиаде первое место занял Минский городской центр олимпийского резерва. Почетная вторая позиция у столичной СДЮШОР № 2. На третьем месте – речицкая СДЮШОР № 2. Для региональных школ, а они активно вовлечены в процесс подготовки велосипедистов, одним из ключевых вопросов является оборудование и форма.

Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:

Чтобы ребенку заняться спортом нужен велосипед, велотуфли, минимальный набор формы и нужна каска. Без этого: велосипед, каска и туфли – без этого никак нельзя начинать. Это дорого, это уже какое-то вложение. Не индивидуальный велосипед, но все равно 10 человек в группе и 10 нужно обеспечить велосипедами. Приходишь на базу, а там велосипеды висят те, которые были старыми, когда я пришла. Это тоже все непросто, но сейчас Минский велозавод сказал, что будет открывать свою линию и мы будем со своими велосипедами. И для детей, и для детского спорта это будет шикарно. Сегодня создает ближайшее будущее. Молодежный турнир по велоспорту на треке – это то, чем богаты мы здесь и сейчас.

Наталья Цилинская:

У нас даже не несколько девочек и мальчиков талантливых, просто кто-то раньше раскрывается, кто-то позже. Сошлюсь на себя, у меня было телосложение совсем не спринтерское, никто даже не подозревал, что я поеду спринт. А шоссе было совершенно не мое и преследование, там бы я точно не раскрылась, поэтому нужно пробовать. Мы, дети, мы едем всю программу, во всех видах, а там уже раскрываемся. Олимпийские игры для наших спортсменов по-прежнему остаются главной мечтой и профессиональной целью. Туманные перспективы пока еще не прояснились.

Татьяна Шаракова, старший тренер женской команды Беларуси:

Мы настраиваемся, что нас допустят, потому что всегда 1 % шанса мы имеем. Кто знает, как завтра сложится наш день, но мы всегда должны быть готовы к этому.