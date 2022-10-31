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Вера Лапко победила в международном теннисном турнире в Словакии

31 октября 2022 14:01
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Первый титул с 2018 года. Вера Лапко наконец-то взяла чемпионство. Она победила на международном теннисном турнире категории 25 в Словакии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вера Лапко победила в международном теннисном турнире в Словакии-1

В финале наша спортсменка смогла обыграть победительницу юниорского «Ролан Гаррос» чешку Хавличкову. Причем первый сет остался за оппоненткой, однако затем белоруска взяла себя в руки и показала класс. Счет 4:6, 7:6, 6:2. Для Лапко нынешний титул долгожданный, но не первый в карьере. Теперь общее количество побед 7. Также нужно отметить, что белоруска вернулась в топ-300 мира.

# Теннис # Вера Лапко # Люси Хавличкова # Фотофакт

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