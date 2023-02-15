Теннис. Саснович и Александрова вышли в 1/4 финала парного разряда турнира в Дохе

Александра Саснович и Екатерина Александрова – четвертьфиналистки парного разряда теннисного турнира категории 500 в Дохе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче первого круга белоруска и россиянка нанесли поражение американке Кравчик и представительнице Нидерландов Схюрс. Счет – 7:5, 6:3.

Примечательно, что Саснович и Александрова катастрофически стартовали, уступая – 0:4. Однако затем смогли переломить ситуацию и победить. Таким образом, девушки взяли реванш за прошлогоднее поражение. Напомним, что белоруска и россиянка попали в основу из-за снятия Азаренко и Мертенс.