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Теннис. Саснович и Александрова вышли в 1/4 финала парного разряда турнира в Дохе

15 февраля 2023 12:41
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Александра Саснович и Екатерина Александрова – четвертьфиналистки парного разряда теннисного турнира категории 500 в Дохе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче первого круга белоруска и россиянка нанесли поражение американке Кравчик и представительнице Нидерландов Схюрс. Счет – 7:5, 6:3.

Теннис. Саснович и Александрова вышли в 1/4 финала парного разряда турнира в Дохе-1

Примечательно, что Саснович и Александрова катастрофически стартовали, уступая – 0:4. Однако затем смогли переломить ситуацию и победить. Таким образом, девушки взяли реванш за прошлогоднее поражение. Напомним, что белоруска и россиянка попали в основу из-за снятия Азаренко и Мертенс.

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# Теннис # Александра Саснович # Екатерина Александрова # Деми Схюрс # Виктория Азаренко # Элизе Мертенс # Фотофакт

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