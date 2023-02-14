16-е поражение подряд. БК «Минск» сразился с «Автодором» в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб «Минск» потерпел очередное поражение в Единой лиге ВТБ. Наши парни на выезде уступили «Автодору» из Саратова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Итоговые цифры – 78:70 в пользу соперника. Первые две четверти остались за оппонентами. Однако после большого перерыва минчане заметно прибавили и нивелировали разрыв. Отметим, несколько раз подопечные Ростислава Вергуна выходили в лидеры. К сожалению, удержать победу вновь не удалось. Для российского коллектива это уже третья виктория подряд. А вот для минчан 16-е поражение кряду.