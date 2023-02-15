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НХЛ. ХК «Нью-Джерси» Шаранговича обыграл «Коламбус». Белорус открыл счёт в матче

15 февраля 2023 12:27
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Очередную шайбу в Национальной хоккейной лиге забросил этой ночью Егор Шарангович. Наш форвард отличился в противостоянии с «Коламбусом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

НХЛ. ХК «Нью-Джерси» Шаранговича обыграл «Коламбус». Белорус открыл счёт в матче-1

Белорус открыл счет в матче. Он грамотно распорядился зрячей передачей партнера, выждал паузу и неотразимо бросил. Общее время на льду составило 16 минут. Таким образом, в послужном списке Шаранговича в нынешнем сезоне уже 23 бомбардирских балла, а общее число результативных действий в НХЛ составляет 99.

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# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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