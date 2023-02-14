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Игроки «Динамо-Шинника» в домашнем матче обыграли «Атлант»

14 февраля 2023 20:10
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Игроки «Динамо-Шинника» дома одержали победу над «Атлантом» в Молодежной хоккейной лиге – 5:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игроки «Динамо-Шинника» в домашнем матче обыграли «Атлант»-1

В первом периоде именно гости открыли цифры на табло. Но после перерыва «бобры» не просто сравняли, а вышли вперед. Отличились Мирослав Михалев и Даниил Сотишвили. Однако в начале третьего отрезка оппоненты дважды огорчили белорусскую дружину и вновь повели в счете. «Динамовцы» ответили любезностью на любезность. А последнюю шайбу забросили уже в пустые ворота. В активе Тимофея Ковгорени дубль, у Ивана Аношко – гол.

В среду, 15 февраля, коллективы проведут второй поединок. Стартовое вбрасывание назначено на 19:00.

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# Хоккей # Мирослав Михалев # Даниил Сотишвили # Тимофей Ковгореня # Иван Аношко # Фотофакт

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