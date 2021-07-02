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Теннис. Результаты белорусов на Уимблдоне

02 июля 2021 20:56
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Новости Беларуси. Белорусские теннисисты продолжают выступление в Лондоне, где в эти дни проходит крупнейший травяной турнир Уимблдон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович 1 июля оказалась сильнее японской спортсменки Нао Хибино 6:4, 7:6. В 1/16 нашу теннисистку ожидает 28-я ракетка мира немка Анжелика Кербер.

Теннис. Результаты белорусов на Уимблдоне-1

Место в третьем круге завоевал и Илья Ивашко. Это ему удалось благодаря нелегкой победе над французом Жереми Шарди 4:6, 6:3, 6:2, 6:4. Следующим соперником белоруса станет австралиец Джордан Томпсон.

Совсем недавно свой матч в 1/16 провела Арина Соболенко. Соперницей 4-й ракетки рейтинга WTA была колумбийская теннисистка Мария Камила Осорио Серрано. Белоруска одолела соперницу без особых трудностей – 6:0, 6:3.

# Теннис # Александра Саснович # Нао Хибино # Анжелика Кербер # Жереми Шарди # Джордан Томпсон # Арина Соболенко # Мария Камила Осорио Серрано # Фотофакт

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