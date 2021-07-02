Прямой эфир

Лёгкая атлетика. Анастасия Мирончик-Иванова заняла третье место на этапе Бриллиантовой лиги

02 июля 2021 13:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусская прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова завоевала бронзовую награду на этапе Бриллиантовой лиги, проходившем в Осло. Лучшая попытка нашей спортсменки – 6 метров 58 сантиметров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лёгкая атлетика. Анастасия Мирончик-Иванова заняла третье место на этапе Бриллиантовой лиги-1

Серебро забрала сербская легкоатлетка Ивана Шпанович, прыгнув на 3 сантиметра дальше. Высшую ступень пьедестала покорила немка Малайка Михамбо, итоговый результат которой 6 метров 83 сантиметра.

# Легкая атлетика # Анастасия Мирончик-Иванова # Ивана Шпанович # Малайка Михамбо # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
70 спортсменок из 18 стран. В Минске проходит этап Кубка мира по художественной гимнастике
02 июля 2021 13:13

70 спортсменок из 18 стран. В Минске проходит этап Кубка мира по художественной гимнастике

Илья Ивашко вышел в третий раунд Уимблдона
01 июля 2021 20:22

Илья Ивашко вышел в третий раунд Уимблдона

Плавание. Анастасия Шкурдай установила национальный рекорд на 50 метров баттерфляем
01 июля 2021 20:21

Плавание. Анастасия Шкурдай установила национальный рекорд на 50 метров баттерфляем