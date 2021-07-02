Лёгкая атлетика. Анастасия Мирончик-Иванова заняла третье место на этапе Бриллиантовой лиги

Новости Беларуси. Белорусская прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова завоевала бронзовую награду на этапе Бриллиантовой лиги, проходившем в Осло. Лучшая попытка нашей спортсменки – 6 метров 58 сантиметров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусская прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова завоевала бронзовую награду на этапе Бриллиантовой лиги, проходившем в Осло. Лучшая попытка нашей спортсменки – 6 метров 58 сантиметров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Серебро забрала сербская легкоатлетка Ивана Шпанович, прыгнув на 3 сантиметра дальше. Высшую ступень пьедестала покорила немка Малайка Михамбо, итоговый результат которой 6 метров 83 сантиметра.