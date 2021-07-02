70 спортсменок из 18 стран. В Минске проходит этап Кубка мира по художественной гимнастике

Новости Беларуси. В «Минск-Арене» начинается этап Кубка мира по художественной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У одного из главных стадионов страны подобный опыт уже был. В 2015 году в Беларуси проходил чемпионат мира, а в 2019-м – гимнастический турнир вторых Европейских игр.