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70 спортсменок из 18 стран. В Минске проходит этап Кубка мира по художественной гимнастике

02 июля 2021 13:13
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Новости Беларуси. В «Минск-Арене» начинается этап Кубка мира по художественной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

70 спортсменок из 18 стран. В Минске проходит этап Кубка мира по художественной гимнастике-1

У одного из главных стадионов страны подобный опыт уже был. В 2015 году в Беларуси проходил чемпионат мира, а в 2019-м – гимнастический турнир вторых Европейских игр.

70 спортсменок из 18 стран. В Минске проходит этап Кубка мира по художественной гимнастике-4

Так как этот этап последний перед Олимпийскими играми в Токио, здесь собрались все звезды самого грациозного вида спорта, а это 70 спортсменок из 18 стран. Турнир продлится до 4 июля.

# Гимнастика # Фотофакт

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