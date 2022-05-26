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Теннис. Ивашко выбыл из «Ролан Гаррос». Соболенко прошла в третий круг следом за Азаренко и Саснович

26 мая 2022 21:18
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Борьба на «Ролан Гаррос» в самом разгаре. В четверг, 26 мая, свои матчи второго круга провели и белорусские теннисисты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко легко обыграла американку Мэдисон Бренгл с итоговым счетом 6:1, 6:3 и шагнула в третий круг, где ее уже ждет Камила Джорджи из Италии. Отметим уверенную игру белоруски. 26 мая она допустила в два раза меньше невынужденных ошибок, чем в поединке первого круга. Также вырос процент попадания первым мячом и количество эйсов. Соперница оказалась бессильна перед мастерством нашей теннисистки.

Теннис. Ивашко выбыл из «Ролан Гаррос». Соболенко прошла в третий круг следом за Азаренко и Саснович-1

А вот у Ильи Ивашко поддержать победный порыв не получилось. В упорном противостоянии, которое длилось почти три часа, он уступил Кристиану Гарину из Чили со счетом 3:6, 6:7, 6:4, 3:6. Таким образом, в мужском одиночном разряде на грунтовом мейджоре белорусских теннисистов больше не осталось.

# Теннис # Арина Соболенко # Мэдисон Бренгл # Камила Джорджи # Илья Ивашко # Кристиан Гарин # Фотофакт

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