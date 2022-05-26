Теннис. Ивашко выбыл из «Ролан Гаррос». Соболенко прошла в третий круг следом за Азаренко и Саснович

Борьба на «Ролан Гаррос» в самом разгаре. В четверг, 26 мая, свои матчи второго круга провели и белорусские теннисисты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко легко обыграла американку Мэдисон Бренгл с итоговым счетом 6:1, 6:3 и шагнула в третий круг, где ее уже ждет Камила Джорджи из Италии. Отметим уверенную игру белоруски. 26 мая она допустила в два раза меньше невынужденных ошибок, чем в поединке первого круга. Также вырос процент попадания первым мячом и количество эйсов. Соперница оказалась бессильна перед мастерством нашей теннисистки.