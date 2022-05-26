Белорусские велогонщицы взяли серебро на турнире в Санкт-Петербурге

Белорусские трековики пробуют силы на международном турнире в Санкт-Петербурге. Первый соревновательный день был посвящен командным стартам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего было разыграно 8 комплектов наград – по 4 в преследованиях и в спринтах. Наши гонщики без пьедесталов не остались. Серебро взяла женская дружина в пасьюте. Причем от победивших россиянок мы отстали незначительно. Еще в нескольких видах соревновательной программы белорусы оспаривали бронзу, но, к сожалению, были недостаточно быстры.

В пятницу, 27 мая, турнир продолжится. Напомним, что недавно аналогичный старт принимала Москва. Тогда наши гонщики стали обладателями 12 медалей.