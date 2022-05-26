Прямой эфир

Главный тренер нацкоманды по стрельбе из лука: сплав молодости и опыта в нашей сборной приведёт к хорошим результатам

26 мая 2022 21:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В столичном спортивно-стрелковом комплексе имени маршала Тимошенко в эти дни проходит открытый Кубок Беларуси по стрельбе из лука. В соревнованиях принимают участие 134 спортсмена из Беларуси, России и Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главный тренер нацкоманды по стрельбе из лука: сплав молодости и опыта в нашей сборной приведёт к хорошим результатам-1

Турнир весьма представительный. В Минск приехал основной состав национальной команды России. Среди участников – олимпийские чемпионы и призеры Олимпиад в Токио и Рио. Следствием совместных усилий российских и белорусских лучников стал календарь, который будет способствовать укреплению спортивных связей.

Главный тренер нацкоманды по стрельбе из лука: сплав молодости и опыта в нашей сборной приведёт к хорошим результатам-4

Екатерина Тимофеева, главный тренер национальной команды Беларуси по стрельбе из лука:
Они очень довольны и ждут у себя тоже в гостях. И Казахстан приглашал на свои соревнования в Нур-Султан, которые пройдут в июне. И Российская Федерация будет проводить матчевую встречу в Екатеринбурге в июле. В Санкт-Петербург мы собираемся в августе на открытый Кубок России. Все довольны.

Главный тренер нацкоманды по стрельбе из лука: сплав молодости и опыта в нашей сборной приведёт к хорошим результатам-7

На открытом Кубке Беларуси спортсмены выступают в личном, командном, смешанном состязаниях в категориях классический и блочный лук. Борьба ожидается напряженной, конкуренция высокой. Белорусские стрелки вправе рассчитывать на достойный результат. Сила женского состава хорошо известна. Мужчины на недавнем чемпионате Европы выступили успешно, завоевав серебро.

Главный тренер нацкоманды по стрельбе из лука: сплав молодости и опыта в нашей сборной приведёт к хорошим результатам-10

Екатерина Тимофеева:
У нас устоявшаяся женская команда. Хотя есть в резерве достаточно молодые и амбициозные девочки, которые заявляют о себе. А мужская команда у нас, можно сказать, обновленный состав по сравнению с прошлым годом. Это молодые ребята, которые заявили о себе на чемпионате Европы, который проходил в Словении в феврале 2022 года. Поэтому сплав молодости и опыта в нашей сборной, я надеюсь, приведет к хорошим результатам.

В пятницу пройдут финалы и определятся первые победители и призеры турнира. Соревнования продлятся до 28 мая.

# Спортивные соревнования # Екатерина Тимофеева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кубок Павла Леднёва. 10 белорусских пятиборцев квалифицировались в финал 2 этапа
26 мая 2022 15:12

Кубок Павла Леднёва. 10 белорусских пятиборцев квалифицировались в финал 2 этапа

Хоккей. Молодёжная сборная Беларуси уступила россиянам во втором товарищеском матче
26 мая 2022 15:09

Хоккей. Молодёжная сборная Беларуси уступила россиянам во втором товарищеском матче

«Быть в тройке – это престижно». Белорусы взяли 4 золота на Открытом кубке Беларуси по гребле
26 мая 2022 14:07

«Быть в тройке – это престижно». Белорусы взяли 4 золота на Открытом кубке Беларуси по гребле