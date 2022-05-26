Главный тренер нацкоманды по стрельбе из лука: сплав молодости и опыта в нашей сборной приведёт к хорошим результатам

В столичном спортивно-стрелковом комплексе имени маршала Тимошенко в эти дни проходит открытый Кубок Беларуси по стрельбе из лука. В соревнованиях принимают участие 134 спортсмена из Беларуси, России и Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир весьма представительный. В Минск приехал основной состав национальной команды России. Среди участников – олимпийские чемпионы и призеры Олимпиад в Токио и Рио. Следствием совместных усилий российских и белорусских лучников стал календарь, который будет способствовать укреплению спортивных связей.

Екатерина Т имофеева, главный тренер н ациональной команды Б еларуси по стрельбе из лука: Они очень довольны и ждут у себя тоже в гостях. И Казахстан приглашал на свои соревнования в Нур-Султан, которые пройдут в июне. И Российская Федерация будет проводить матчевую встречу в Екатеринбурге в июле. В Санкт-Петербург мы собираемся в августе на открытый Кубок России. Все довольны.

На открытом Кубке Беларуси спортсмены выступают в личном, командном, смешанном состязаниях в категориях классический и блочный лук. Борьба ожидается напряженной, конкуренция высокой. Белорусские стрелки вправе рассчитывать на достойный результат. Сила женского состава хорошо известна. Мужчины на недавнем чемпионате Европы выступили успешно, завоевав серебро.

Екатерина Тимофеева:

У нас устоявшаяся женская команда. Хотя есть в резерве достаточно молодые и амбициозные девочки, которые заявляют о себе. А мужская команда у нас, можно сказать, обновленный состав по сравнению с прошлым годом. Это молодые ребята, которые заявили о себе на чемпионате Европы, который проходил в Словении в феврале 2022 года. Поэтому сплав молодости и опыта в нашей сборной, я надеюсь, приведет к хорошим результатам.

В пятницу пройдут финалы и определятся первые победители и призеры турнира. Соревнования продлятся до 28 мая.