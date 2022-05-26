«Мы учим наших детей». Турнир по футболу среди детей с особенностями психофизического развития провели в Лиде

Новости Беларуси. В Лиде завершился республиканский турнир по футболу. Соревнование было организовано в рамках сотрудничества Президентского спортивного клуба и общественного объединения «Белорусский комитет «Спешиал Олимпикс», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участие в финале приняли семь коллективов из разных областей, состоящие из детей, тренирующихся по специальной программе на базе вспомогательных школ и домов-интернатов для детей с особенностями психофизического развития. Независимо от результатов организаторы наградили каждую дружину, чтобы стимулировать стремление игроков продолжать свои тренировки. А перед началом соревновательной части футболисты из клуба «Лида» провели для гостей турнира мастер-класс.

Лариса Таболина, исполнительный директор ОО «Белорусский комитет «Спешиал Олимпикс»:

Цель нашего мероприятия, безусловно, популяризация футбола как вида спорта среди людей, которые имеют те или иные особенности психофизического развития. И самое важное, что мы учим наших детей, спортсменов общаться с другими людьми. Показывать свои способности, показывать, что они равные среди равных, полноценные члены общества.