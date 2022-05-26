Прямой эфир

«Мы учим наших детей». Турнир по футболу среди детей с особенностями психофизического развития провели в Лиде

26 мая 2022 21:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Лиде завершился республиканский турнир по футболу. Соревнование было организовано в рамках сотрудничества Президентского спортивного клуба и общественного объединения «Белорусский комитет «Спешиал Олимпикс», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мы учим наших детей». Турнир по футболу среди детей с особенностями психофизического развития провели в Лиде-1

Участие в финале приняли семь коллективов из разных областей, состоящие из детей, тренирующихся по специальной программе на базе вспомогательных школ и домов-интернатов для детей с особенностями психофизического развития. Независимо от результатов организаторы наградили каждую дружину, чтобы стимулировать стремление игроков продолжать свои тренировки. А перед началом соревновательной части футболисты из клуба «Лида» провели для гостей турнира мастер-класс.

«Мы учим наших детей». Турнир по футболу среди детей с особенностями психофизического развития провели в Лиде-4

Лариса Таболина, исполнительный директор ОО «Белорусский комитет «Спешиал Олимпикс»:
Цель нашего мероприятия, безусловно, популяризация футбола как вида спорта среди людей, которые имеют те или иные особенности психофизического развития. И самое важное, что мы учим наших детей, спортсменов общаться с другими людьми. Показывать свои способности, показывать, что они равные среди равных, полноценные члены общества.

«Мы учим наших детей». Турнир по футболу среди детей с особенностями психофизического развития провели в Лиде-7

Белорусский комитет «Спешиал Олимпикс» активно способствует социальной реабилитации людей с особенностями интеллекта с помощью занятий спортом. Ежегодно организация проводит региональные и республиканские соревнования по различным видам спорта.

# Футбол Беларуси # Лариса Таболина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Главный тренер нацкоманды по стрельбе из лука: сплав молодости и опыта в нашей сборной приведёт к хорошим результатам
26 мая 2022 21:06

Главный тренер нацкоманды по стрельбе из лука: сплав молодости и опыта в нашей сборной приведёт к хорошим результатам

Кубок Павла Леднёва. 10 белорусских пятиборцев квалифицировались в финал 2 этапа
26 мая 2022 15:12

Кубок Павла Леднёва. 10 белорусских пятиборцев квалифицировались в финал 2 этапа

Хоккей. Молодёжная сборная Беларуси уступила россиянам во втором товарищеском матче
26 мая 2022 15:09

Хоккей. Молодёжная сборная Беларуси уступила россиянам во втором товарищеском матче