Прямой эфир

Теннис. Азаренко, Соболенко и Саснович сыграют в основной сетке Большого шлема

09 января 2024 13:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Первый игровой день Открытого чемпионата Австралии по теннису заметно сократил белорусское представительство. С одиночкой распрощались Юлия Готовко и Яна Колодынска, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Азаренко, Соболенко и Саснович сыграют в основной сетке Большого шлема-1

Готовко мерилась силами с бельгийкой Ириной Барэ. Первый сет остался за соперницей – 6:2. Во втором сильнее была уже наша спортсменка – 7:5. Казалось, наступил перелом. Но Барэ в решающей партии забрала подачу землячки и отпраздновала успех – 6:3. Дебютантка турнира серии Большого шлема Колодынска мало что смогла противопоставить Анастасии Захаровой. Россиянка находится в рейтинге незначительно выше, но и на корте имела весомое преимущество. Она уложилась в два сета – 6:1, 6:3. В основной сетке сыграют Виктория Азаренко, Арина Соболенко и Александра Саснович.

Теннис. Азаренко, Соболенко и Саснович сыграют в основной сетке Большого шлема-4

Последняя пока пробует силы в Аделаиде, на состязаниях категории 500. Выходит неубедительно. В дебютном противостоянии одиночки наша спортсменка уступила лаки-лузеру американке Тейлор Таунсенд – 3:6, 6:7. Противостояние длилось почти два часа. Теперь Саснович может сосредоточится на парном разряде, где она вышла в четвертьфинал.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Александра Саснович

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккей. «Шахтёр» одержал юбилейную победу в чемпионате Беларуси
09 января 2024 12:37

Хоккей. «Шахтёр» одержал юбилейную победу в чемпионате Беларуси

Артём Челядинский возглавил футбольный клуб «Минск»
09 января 2024 12:00

Артём Челядинский возглавил футбольный клуб «Минск»

Белорусские волейбольные клубы провели очередные противостояния в российской Суперлиге
08 января 2024 19:37

Белорусские волейбольные клубы провели очередные противостояния в российской Суперлиге