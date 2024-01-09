Теннис. Азаренко, Соболенко и Саснович сыграют в основной сетке Большого шлема

Готовко мерилась силами с бельгийкой Ириной Барэ. Первый сет остался за соперницей – 6:2. Во втором сильнее была уже наша спортсменка – 7:5. Казалось, наступил перелом. Но Барэ в решающей партии забрала подачу землячки и отпраздновала успех – 6:3. Дебютантка турнира серии Большого шлема Колодынска мало что смогла противопоставить Анастасии Захаровой. Россиянка находится в рейтинге незначительно выше, но и на корте имела весомое преимущество. Она уложилась в два сета – 6:1, 6:3. В основной сетке сыграют Виктория Азаренко, Арина Соболенко и Александра Саснович.