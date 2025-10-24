Смарт-карта, талон и система ЕРИП – как ещё можно будет оплатить проезд в общественном транспорте

Виталий Черноокий, депутат Минского городского Совета депутатов:

Конечно, мы будем продолжать работу по поводу выделения полосы общественного транспорта по городу Минску. Это позволит транспорту двигаться максимально беспрепятственно. Что сегодня хочет получить пассажир? Пассажир сегодня хочет знать во сколько будет транспорт. Для этого у нас размещены мониторы на остановках. Сегодня пассажир хочет, чтобы в транспорте было удобно. Пассажир хочет, чтобы в зимний период в транспорте было тепло, в летний период – чтобы хорошо работала система кондиционирования. Пассажир хочет, чтобы сегодня было комфортно произвести оплату проезда. Остановимся на оплате проезда. У нас существует несколько способов. Первый – конечно, это смарт-карта и талон. Второй – это система ЕРИП. Сейчас мы прорабатываем возможность оплаты проезда банковской картой.

Подробности в видео.