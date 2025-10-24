Смарт-карта, талон и система ЕРИП – как ещё можно будет оплатить проезд в общественном транспорте

О развитии городского общественного транспорта, дорогах и многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Виталий Черноокий, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая:
По долгу службы вы ближе всех стоите к заботам о пассажире. Какие острые вопросы стоят сегодня в сфере городского транспорта? Какие инициативы по внедрению новых технологий планируются для улучшения его работы?
Виталий Черноокий, депутат Минского городского Совета депутатов:
Конечно, мы будем продолжать работу по поводу выделения полосы общественного транспорта по городу Минску. Это позволит транспорту двигаться максимально беспрепятственно. Что сегодня хочет получить пассажир? Пассажир сегодня хочет знать во сколько будет транспорт. Для этого у нас размещены мониторы на остановках. Сегодня пассажир хочет, чтобы в транспорте было удобно. Пассажир хочет, чтобы в зимний период в транспорте было тепло, в летний период – чтобы хорошо работала система кондиционирования. Пассажир хочет, чтобы сегодня было комфортно произвести оплату проезда. Остановимся на оплате проезда. У нас существует несколько способов. Первый – конечно, это смарт-карта и талон. Второй – это система ЕРИП. Сейчас мы прорабатываем возможность оплаты проезда банковской картой.
Подробности в видео.