Белорусские волейбольные клубы провели очередные противостояния в российской Суперлиге

В Нижнем Новгороде «Шахтер» встретился с аутсайдером турнирной таблицы командой «АСКа». До этого поединка соперники имели девятиматчевую серию поражений. Неожиданно, но наши парни уступили на тай-брейке. При этом в каждой партии была яркая и очень упорная борьба. Дальше 13 января солигорчане на выезде сыграют против дружины «Зенит-Казань».

В Санкт-Петербурге «Минчанка» со счетом 1:3 уступила одному из лидеров турнира – «Ленинградке». Однако для хозяек матч легкой прогулкой не стал. Подопечные Ольги Пальчевской сумели им навязать борьбу. Они выиграли второй сет – 25:16 и были близки к победе в четвертом – 23:25. Следующий поединок «Минчанка» проведет 14 января дома против «Тулицы».