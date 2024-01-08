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Белорусские волейбольные клубы провели очередные противостояния в российской Суперлиге

08 января 2024 19:37
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Белорусские клубы провели очередные противостояния в российской Суперлиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские волейбольные клубы провели очередные противостояния в российской Суперлиге-1

В Нижнем Новгороде «Шахтер» встретился с аутсайдером турнирной таблицы командой «АСКа». До этого поединка соперники имели девятиматчевую серию поражений. Неожиданно, но наши парни уступили на тай-брейке. При этом в каждой партии была яркая и очень упорная борьба. Дальше 13 января солигорчане на выезде сыграют против дружины «Зенит-Казань».

В Санкт-Петербурге «Минчанка» со счетом 1:3 уступила одному из лидеров турнира – «Ленинградке». Однако для хозяек матч легкой прогулкой не стал. Подопечные Ольги Пальчевской сумели им навязать борьбу. Они выиграли второй сет – 25:16 и были близки к победе в четвертом – 23:25. Следующий поединок «Минчанка» проведет 14 января дома против «Тулицы».

# Волейбол

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