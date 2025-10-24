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30 лет за рулём общественного транспорта или как проходят рабочие дни водителя минского автопарка

24 октября 2025 14:19
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Каждый день по улицам Минска курсируют сотни автобусов. Это не просто транспортное средство, а артерии большой жизни. Они помогают миллионам человек быстрее пройти, а точнее – проехать путь к мечтам, к успеху, к родному дому. О невидимых героях, чья работа за рулем общественного транспорта делает город по-настоящему живым, сообщили в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Для пассажиров это способ добраться из точки А в точку Б, но для водителя это и рабочий кабинет, и второй дом, и уникальная точка обзора, откуда видно, как живет и меняется город.

30 лет за рулём общественного транспорта или как проходят рабочие дни водителя минского автопарка-2

Каждое утро Юрия Филисьева, водителя филиала «Автобусный парк № 5» начинается с обязательного ритуала – осмотр, измерение давления, температуры и проверка на отсутствие алкоголя в организме. Убедившись, что здоровье в норме, Юрий проверяет исправность своего транспорта. Мужчина в автопарке № 5 работает уже около 27 лет, а общий водительский стаж – все 35. 

30 лет за рулём общественного транспорта или как проходят рабочие дни водителя минского автопарка-4

Юрий Филисьев, водитель филиала «Автобусный парк № 5» ГП «Минсктранс»:
Когда я пришел на работу были еще «Икарусы» хорошая техника, но сейчас, если сравнивать с МАЗ, которые имеют кондиционер, коробку автомат, то ими конечно приятнее управлять. Эволюция прошла как бы очень серьезно. Сейчас намного комфортнее, чем 20 лет назад. 

30 лет за рулём общественного транспорта или как проходят рабочие дни водителя минского автопарка-6

Элла Маркевич, корреспондент:
Вот так тысячи минчан ежедневно оплачивают проезд. Традиционно талончиком, который можно приобрести в салоне у водителя или же в киоске. Также можно проездным или через специальное приложение. А теперь появился еще один доступный способ – оплата картой. 

Пока эта система тестируется и работает всего на одном троллейбусном маршруте №1 – «Зеленый Луг-6», станция метро «Московская». Если эксперимент пройдет успешно, уже в следующем году возможность оплаты картой планируют внедрить во всем наземном транспорте города.

30 лет за рулём общественного транспорта или как проходят рабочие дни водителя минского автопарка-8

Важный нюанс – одной картой можно оплатить проезд только за одного человека. При проверке контролер попросит приложить карту к мобильному устройству, где отобразятся данные об оплате.

Также недавно в столице был открыт новый маршрут № 193, который соединяет автостанцию Юго-Западная и 2-й Прилукский переулок.

Сегодня представить свою жизнь без общественного транспорта крайне сложно. Это возможность добраться в любую точку – до работы, учёбы или домой. А для таких водителей, как Юрий Филисьев, это еще и привилегия быть тем, кто каждый день перевозит тысячи судеб.

Подробности в видео.

# Транспорт Минска # ГП «Минсктранс» # Профессии

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