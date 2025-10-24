30 лет за рулём общественного транспорта или как проходят рабочие дни водителя минского автопарка

Каждый день по улицам Минска курсируют сотни автобусов. Это не просто транспортное средство, а артерии большой жизни. Они помогают миллионам человек быстрее пройти, а точнее – проехать путь к мечтам, к успеху, к родному дому. О невидимых героях, чья работа за рулем общественного транспорта делает город по-настоящему живым, сообщили в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ. Для пассажиров это способ добраться из точки А в точку Б, но для водителя это и рабочий кабинет, и второй дом, и уникальная точка обзора, откуда видно, как живет и меняется город.

Каждое утро Юрия Филисьева, водителя филиала «Автобусный парк № 5» начинается с обязательного ритуала – осмотр, измерение давления, температуры и проверка на отсутствие алкоголя в организме. Убедившись, что здоровье в норме, Юрий проверяет исправность своего транспорта. Мужчина в автопарке № 5 работает уже около 27 лет, а общий водительский стаж – все 35.

Юрий Филисьев, водитель филиала «Автобусный парк № 5» ГП «Минсктранс»:

Когда я пришел на работу были еще «Икарусы» – хорошая техника, но сейчас, если сравнивать с МАЗ, которые имеют кондиционер, коробку автомат, то ими конечно приятнее управлять. Эволюция прошла как бы очень серьезно. Сейчас намного комфортнее, чем 20 лет назад.

Элла Маркевич, корреспондент:

Вот так тысячи минчан ежедневно оплачивают проезд. Традиционно талончиком, который можно приобрести в салоне у водителя или же в киоске. Также можно проездным или через специальное приложение. А теперь появился еще один доступный способ – оплата картой. Пока эта система тестируется и работает всего на одном троллейбусном маршруте №1 – «Зеленый Луг-6», станция метро «Московская». Если эксперимент пройдет успешно, уже в следующем году возможность оплаты картой планируют внедрить во всем наземном транспорте города.