Хоккей. «Шахтёр» одержал юбилейную победу в чемпионате Беларуси

Хоккеисты солигорского «Шахтера» одержали 10-ю победу подряд в национальном чемпионате. «Горняки» принимали соперников из Бреста. И выиграли со счетом 4:1. Помогли «Шахтеру» взять верх над оппонентом по два очка Шалагина и Андрющенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Гомель» во втором матче кряду праздновал сухую викторию над «Динамо-Молодечно». На этот раз «рыси» были сильнее со счетом 3:0. Для голкипера «Гомеля» Андрея Грищенко этот шатаут стал вторым в сезоне. «Лида» на своем льду уступила оршанскому «Локомотиву» – 2:3.