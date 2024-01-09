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Хоккей. «Шахтёр» одержал юбилейную победу в чемпионате Беларуси

09 января 2024 12:37
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Хоккеисты солигорского «Шахтера» одержали 10-ю победу подряд в национальном чемпионате. «Горняки» принимали соперников из Бреста. И выиграли со счетом 4:1. Помогли «Шахтеру» взять верх над оппонентом по два очка Шалагина и Андрющенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Шахтёр» одержал юбилейную победу в чемпионате Беларуси-1

«Гомель» во втором матче кряду праздновал сухую викторию над «Динамо-Молодечно». На этот раз «рыси» были сильнее со счетом 3:0. Для голкипера «Гомеля» Андрея Грищенко этот шатаут стал вторым в сезоне. «Лида» на своем льду уступила оршанскому «Локомотиву» – 2:3.

Хоккей. «Шахтёр» одержал юбилейную победу в чемпионате Беларуси-4

Хозяева забросили вторую шайбу за 6 секунд до окончания третьего периода, но перевести игру в овертайм не смогла. Оршанцы одержали вторую победу и вернулись в топ-8 чемпионата.

# Хоккей Беларуси # Андрей Грищенко

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