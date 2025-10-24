Минчане меняют прописку ради этого спутника столицы – посмотрели, каково сегодня жить в Фаниполе

Развитие городов-спутников, строительство соцобъектов и улучшение качества жизни в небольших населенных пунктах – приоритеты государства. Так, Минск и города-спутники планируют связать быстрым транспортным сообщением – все для комфорта жителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В числе таких городов и Фаниполь. Райцентр стремительно развивается и преображается. О возведении жилья и важных объектах социальной инфраструктуры – сюжет Татьяны Волынчик.

Всего в 25 километрах от Минска находится город с комфортной средой для жизни, доступным жильем и развитой инфраструктурой. Фаниполь получил статус спутника столицы 11 лет назад. За это время город изменился до неузнаваемости. Отличное транспортное сообщение, наличие рабочих мест, активное строительство жилья для всех нуждающихся – здесь есть все, что нужно для жизни.

Никита Реут, председатель Дзержинского райисполкома:

Не прекращается процесс строительства жилья для различных категорий населения, в том числе и нуждающихся в улучшении жилищных условий. На текущий год Дзержинскому району поставлена задача о введении более 100 тысяч квадратных метров жилого сектора.

Стремительно увеличивается площадь города, а также возрастает число социальных объектов. За последние 5 лет здесь появился физкультурно-оздоровительный комплекс, детский сад, строится новая поликлиника. А в 2025 году распахнула свои двери современная школа № 2 на 1 050 мест.

Мария Козлова, директор Средней школы № 2 Фаниполя:

Две школы Фаниполя были перегружены, и школа была необходима как воздух. Ее открытие, конечно, – это долгожданное событие. Школа построена в новом микрорайоне улицы Зеленой.