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Правительству Франции грозит очередной вотум недоверия

24 октября 2025 13:54
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Во Франции назревает новый виток политического кризиса. Социалисты пригрозили вотумом недоверия правительству Себастьена Лекорню, если их требования по бюджету не будут выполнены к 27 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительству Франции грозит очередной вотум недоверия-2

Партия настаивает на введении дополнительных налогов для самых богатых граждан и сохранении индексации пенсий и пособий. Теперь перед кабмином стоит непростой выбор: либо выполнить требования социалистов, либо уйти в отставку.

Отметим, угроза партии – более чем серьезная. Их голоса в парламенте имеют решающее значение. Дело в том, что ранее по требованию социалистов приостановили непопулярную пенсионную реформу. В ответ партия не поддержала резолюцию о недоверии в парламенте, что позволило устоять кабмину. 

# франция

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