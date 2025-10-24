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Лучших дорожников Минской области чествовали в Пуховичском районе

24 октября 2025 14:15
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В преддверии Дня автомобилиста в Пуховичском районе чествовали 126 лучших дорожников Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лучших дорожников Минской области чествовали в Пуховичском районе-2

Торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику, собрало порядка 400 человек со всех уголков центрального региона. Это водители, операторы спецтехники, дорожные мастера, инженеры и механики – специалисты, чья ежедневная работа обеспечивает безопасность и комфорт на магистралях. Только в Минской области на балансе «Минскавтодор-Центра» находится свыше 3 тысяч километров дорог.

Лучших дорожников Минской области чествовали в Пуховичском районе-4

Петр Журавский, водитель погрузчика филиала «ДЭУ № 68»:
Работаю в «ДЭУ № 68», стаж – 49 лет. Начинал я в мелиорации, работал на экскаваторе. Потом перешел в «ДЭУ», работал тоже на экскаваторе, потом на погрузчике. Приятно, как организация и начальство относится. 

Лучших дорожников Минской области чествовали в Пуховичском районе-6

Василий Гледко, генеральный директор РУП «Минскавтодор-Центр»:
В этом году у нас большие объекты. Р-53 – это Слобода – Новосады, продолжение, промежуток между Жодино и Борисовом. Начали шестую очередь автомобильной дороги М3 Минск – Витебск, до границы Витебской области. Все эти дороги первой технической категории исполняются в цементно-бетонном покрытии. 

Только в 2025 году в Минской области отремонтировано 300 километров автомобильных дорог.

# Дороги # Праздничные даты

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