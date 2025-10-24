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Аграрии Брестской области намолотили 2 млн тонн зерна

24 октября 2025 13:53
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Аграрии Беларуси намолотили свыше 10 миллионов тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Это на 350 тысяч тонн больше, чем в 2024 году. Важный рубеж – в 2 миллиона тонн сегодня, 24 октября, преодолела и Брестская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси собрано более 10 млн тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой.

Аграрии Брестской области намолотили 2 млн тонн зерна-2

В регионе собрали 314 тысяч тонн кукурузы. Под уборку этой культуры на зерно отвели 75 % площадей, которые в этом году расширили на 30 тысяч гектаров. Рекордная урожайность – более 90 центнеров с гектара в трех районах области. На полях хозяйства «Жабинковский» и вовсе получают свыше 115. Плюс 25 центнеров с гектара к прошлогодним показателям. 

Аграрии Брестской области намолотили 2 млн тонн зерна-4

Михаил Вечорко, директор сельхозпредприятия «Жабинковский»:
На это повлияла покупка новой сеялки, которую мы купили, с одновременным внесением минеральных удобрений в частности фосфора и плюс строгое соблюдение технологий возделывания данной культуры. Без этого не может быть.

Аграрии Брестской области намолотили 2 млн тонн зерна-6

Виталий Рудь, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:
Касательно производства зерна в целом – наша область перешагнула рубеж в 2 миллиона тонн. По видам – 1,5 миллиона это зерновых заготовлено, 175 тысяч тонн рапса и 314 тысяч тонн зерна кукурузы. 2/3 площадей только убрано, поэтому продолжаем уборочные работы и надеемся на хороший результат.

Сегодня в регионе планируют завершить уборку кукурузы на зеленый корм во всех хозяйствах. Уже заложили на хранение свыше 4 миллионов 400 тысяч тонн силоса, что на 10 % больше, чем в прошлом году. Заготовили и треть объемов зерна кукурузы методом плющения – это когда урожай измельчают и помещают в полимерный «рукав». Метод эффективный и бюджетный, он помогает сохранить ценный компонент рациона животных.

# Уборочная кампания

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