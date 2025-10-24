Рачков: миссия Беларуси в ООН нацелена на продвижение объединяющих инициатив

Организация Объединенных Наций отмечает сегодня, 24 октября, 80-летие. ООН создавалась как платформа для многостороннего сотрудничества, поддержания мира и стабильности путем дипломатии и диалога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Идея объединения стран в рамках всемирной организации возникла еще в период Второй мировой войны. Реализовать ее получилось в 1945-м.

На протяжении десятилетий наша страна оставалась и остается одним из самых надежных сторонников укрепления основ Организации. Минск инициирует самые смелые миролюбивые инициативы. Неоспоримо, что ООН все еще является центральным элементом международной жизни. Вместе с тем, очевидно: сейчас ее механизмы в должной мере не справляются с планетарными проблемами, призывы к миру от стран коллективного Запада скрывают эскалацию в Украине и Ближнем Востоке, а те государства, которые по-настоящему стремятся к реальному урегулированию конфликтов, оказываются под санкциями и испытывают всяческое давление.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Очень много критики звучит в адрес ООН, прежде всего потому что она все-таки не выполняет основную свою функцию – обеспечения международного мира и безопасности. Совет Безопасности не регулирует участие ООН в погашении этих конфликтов. Занимаются часто именно западные страны и постоянные члены Совета Безопасности – Соединенные Штаты, Великобритания, Франция – политическим манипулированием. Поэтому, к сожалению, очень много острых стрел летят в адрес ООН. Наша миссия и внешняя политика Беларуси в ООН, она нацелена на продвижение именно объединяющих инициатив. Не разъединяющих, вот то, что делает Запад, а именно то, что интересует большинство членов Организации Объединенных Наций.

Как страна – учредитель ООН, Беларусь не может себе позволить игнорировать новый виток эскалации планетарного масштаба. Как подчеркивает наш Президент, при всех рисках, угрозах и нападках официальный Минск будет и впредь последовательно придерживаться принципов миролюбивой внешней политики.