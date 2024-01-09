Артём Челядинский возглавил футбольный клуб «Минск»

Практически вся тренерская карьера Артема Викторовича связана с минским «Динамо». Он возглавлял дубль, затем был наставником основной дружины. Под его руководством в 2021 году динамовцы стали бронзовыми призерами чемпионата страны. В минувшем сезоне Артем Челядинский работал в Академии минского «Динамо». С клубом «Минск» будет связан очередной этап в его тренерской деятельности.