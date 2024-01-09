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Артём Челядинский возглавил футбольный клуб «Минск»

09 января 2024 12:00
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Футбольный клуб «Минск» возглавил Артем Челядинский. Соглашение белорусского специалиста с командой рассчитано на год, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Артём Челядинский возглавил футбольный клуб «Минск»-1

Практически вся тренерская карьера Артема Викторовича связана с минским «Динамо». Он возглавлял дубль, затем был наставником основной дружины. Под его руководством в 2021 году динамовцы стали бронзовыми призерами чемпионата страны. В минувшем сезоне Артем Челядинский работал в Академии минского «Динамо». С клубом «Минск» будет связан очередной этап в его тренерской деятельности.

# Футбол Беларуси # Артем Челядинский

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