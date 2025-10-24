Виталий Черноокий: Внедряем систему «Антисон» для водителей общественного транспорта

Наталья Надольская, ведущая: Как обеспечивается безопасность дорожного движения при обновлении инфраструктуры? Какие меры по повышению комфорта и безопасности пассажиров приняты или планируются, в том числе для инвалидов, мам с колясками? Я знаю, что это всегда уязвимая категория граждан.

Виталий Черноокий, депутат Минского городского Совета депутатов:

Самое главное для безопасности – это водитель. Потому что сегодня насколько у нас квалифицированные водители – это 90 % успеха. Мы постоянно повышаем квалификацию наших водителей. Сейчас мы внедряем систему «Антисон». Это такая система, которая начинает пищать в случае нарушения правил дорожного движения воителем – он засыпает либо начинает разговаривать по мобильному телефону. Производится видео и фото его нарушения. Сразу в мессенджер прилетает видео контролирующему лицу, то есть заместителю директора либо инженеру, который отвечает за безопасность дорожного движения. Также «Антисон» начинает пищать очень неприятно, то есть водитель вынужден соблюдать правила дорожного движения.