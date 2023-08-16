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Теннис. Азаренко обыграла Крейчикову и вышла во второй круг турнира Цинциннати

16 августа 2023 13:17
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Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира категории 1000 в Цинциннати, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В стартовом раунде она победила Барбору Крейчикову из Чехии. Первый сет прошел под диктовку белоруски – 6:3.

Теннис. Азаренко обыграла Крейчикову и вышла во второй круг турнира Цинциннати-1

А вот во втором расстановка сил изменилась. Соперница лидировала, и все шло к третьей партии. Но при счете 5:2 в пользу оппонентки Виктория активизировалась и стала быстро сокращать отставание. Несколько геймов белоруска и вовсе взяла под ноль. В итоге она выиграла сет со счетом 7:5. Соперница Азаренко по второму кругу не из простых. Это Донна Векич из Хорватии.

Теннис. Азаренко обыграла Крейчикову и вышла во второй круг турнира Цинциннати-4

А вот Александра Саснович не смогла пройти более рейтинговую Чжэн Циньвэнь из Китая. На еще одном американском турнире, в Стэндфорде, успешно выступает Ирина Шиманович. Сегодня ночью она одержала вторую в карьере победу над соперницей из топ-100 и вышла в четвертьфинал.

# Теннис # Виктория Азаренко # Барбора Крейчикова # Донна Векич # Александра Саснович # Чжэн Циньвэнь # Фотофакт

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