Теннис. Азаренко обыграла Крейчикову и вышла во второй круг турнира Цинциннати

Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира категории 1000 в Цинциннати, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В стартовом раунде она победила Барбору Крейчикову из Чехии. Первый сет прошел под диктовку белоруски – 6:3.

А вот во втором расстановка сил изменилась. Соперница лидировала, и все шло к третьей партии. Но при счете 5:2 в пользу оппонентки Виктория активизировалась и стала быстро сокращать отставание. Несколько геймов белоруска и вовсе взяла под ноль. В итоге она выиграла сет со счетом 7:5. Соперница Азаренко по второму кругу не из простых. Это Донна Векич из Хорватии.