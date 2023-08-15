Белорус Владислав Козлов проиграл поединок за 3 место на молодёжном ЧМ по вольной борьбе

Белорусский борец вольного стиля Владислав Козлов в весовой категории до 97 килограммов уступил в схватке за бронзовую награду молодежного чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш атлет достаточно уверенно продвигался по турнирной сетке. Но осечка в полуфинале не позволила выйти в золотой матч. В итоге Владислав мог рассчитывать максимум на третье место мирового форума. Но, к сожалению, добиться виктории не получилось. Напомним, ранее Владислав стал серебряным призером II Игр стран СНГ.