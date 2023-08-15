Прямой эфир

Белорус Владислав Козлов проиграл поединок за 3 место на молодёжном ЧМ по вольной борьбе

15 августа 2023 19:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусский борец вольного стиля Владислав Козлов в весовой категории до 97 килограммов уступил в схватке за бронзовую награду молодежного чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш атлет достаточно уверенно продвигался по турнирной сетке. Но осечка в полуфинале не позволила выйти в золотой матч. В итоге Владислав мог рассчитывать максимум на третье место мирового форума. Но, к сожалению, добиться виктории не получилось. Напомним, ранее Владислав стал серебряным призером II Игр стран СНГ.

# Борьба # Владислав Козлов

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские гандбольные клубы начнут сезон SEHA-лиги уже 13 сентября
15 августа 2023 18:29

Белорусские гандбольные клубы начнут сезон SEHA-лиги уже 13 сентября

Юные болельщики из Орши побывали в Олимпийском музее Беларуси
15 августа 2023 18:16

Юные болельщики из Орши побывали в Олимпийском музее Беларуси

Борец вольного стиля Владислав Козлов поборется за бронзу в рамках молодёжного чемпионата мира
15 августа 2023 13:57

Борец вольного стиля Владислав Козлов поборется за бронзу в рамках молодёжного чемпионата мира