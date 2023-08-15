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Юные болельщики из Орши побывали в Олимпийском музее Беларуси

15 августа 2023 18:16
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Национальный олимпийский комитет Беларуси 15 августа встречал гостей. Это были юные болельщики из Оршанского района, которые активно поддерживали наших боксеров на II Играх стран СНГ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юные болельщики из Орши побывали в Олимпийском музее Беларуси-1

Предыстория этого визита такова. Ребята из детского оздоровительного лагеря оказались на турнире по боксу, где присутствовал и президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко. Почетных гостей и юных болельщиков объединило одно – они активно и эмоционально поддерживали белорусских спортсменов.

Юные болельщики из Орши побывали в Олимпийском музее Беларуси-4

Виктория Меннанова, пресс-секретарь НОК Беларуси:
Мы побывали в Орше Витебской области на полуфинальных боях среди боксеров. И так получилось, что ребята с интересом восприняли новость о том, что на трибунах присутствует президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко и попросили сфотографироваться с руководителем. А в ответ получили предложение посетить Национальный олимпийский комитет, музейную экспозицию. И, собственно, сегодня это осуществилось.

Президент НОК Беларуси встретился с болельщиками II Игр стран СНГ

Юные болельщики приехали в Минск, им провели экскурсию по выставочной экспозиции музея НОК, где ребята познакомились со знаковыми достижениями белорусского олимпийского движения и мирового спорта.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # Виктор Лукашенко # Фотофакт

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