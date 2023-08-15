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Белорусские гандбольные клубы начнут сезон SEHA-лиги уже 13 сентября

15 августа 2023 18:29
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Стали известны даты старта белорусских клубов в новом сезоне SEHA-лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские гандбольные клубы начнут сезон SEHA-лиги уже 13 сентября-1

Действующий чемпион «Мешков-Брест» 14 сентября сыграет против «Зенита». Напомним, в понедельник, 14 августа, коллективы провели товарищеский поединок. Российская дружина была сильнее – 24:21. Гандболисты минского СКА откроют новый сезон SEHA-лиги 14 сентября матче против ставропольского «Виктора». Стартовая дуэль пройдет в Минске. В этот же день борьбу начнет «Гомель» против ЦСКА. 13 сентября «Машека» играет с «Аистом Китая».

# Гандбол # Фотофакт

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