Белорусские гандбольные клубы начнут сезон SEHA-лиги уже 13 сентября

Действующий чемпион «Мешков-Брест» 14 сентября сыграет против «Зенита». Напомним, в понедельник, 14 августа, коллективы провели товарищеский поединок. Российская дружина была сильнее – 24:21. Гандболисты минского СКА откроют новый сезон SEHA-лиги 14 сентября матче против ставропольского «Виктора». Стартовая дуэль пройдет в Минске. В этот же день борьбу начнет «Гомель» против ЦСКА. 13 сентября «Машека» играет с «Аистом Китая».