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Теннис. Азаренко на турнире в США обыграла Хармони Тан за час

31 июля 2019 10:10
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко в свой 30-й день рождения в первом круге турнира в Сан-Хосе переиграла француженку – Хармони Тан, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Конечно, еще до старта матча бесспорным фаворитом противостояния была белоруска.

Теннис. Азаренко на турнире в США обыграла Хармони Тан за час-1

Все-таки Тан лишь 21 год, и в рейтинге WTA она располагается только в середине третьей сотни. Азаренко для победы понадобился 1 час и 17 минут. Счет по сетам – 6:2, 6:4.

Теннис. Азаренко на турнире в США обыграла Хармони Тан за час-4

Следующей соперницей Азаренко станет Донна Векич из Хорватии, встреча пройдет 1 августа.

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# Теннис # Виктория Азаренко # Хармони Тан # Фотофакт

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