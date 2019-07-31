Теннис. Азаренко на турнире в США обыграла Хармони Тан за час

Новости Беларуси. Виктория Азаренко в свой 30-й день рождения в первом круге турнира в Сан-Хосе переиграла француженку – Хармони Тан, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Конечно, еще до старта матча бесспорным фаворитом противостояния была белоруска.

Все-таки Тан лишь 21 год, и в рейтинге WTA она располагается только в середине третьей сотни. Азаренко для победы понадобился 1 час и 17 минут. Счет по сетам – 6:2, 6:4.