Виктории Азаренко – 30 лет. Девять стильных образов спортсменки вне корта

Теннисистке Виктории Азаренко 31 июля исполнится 30 лет.

В спортивной карьере у теннисистки немало наград – это и победа в двух турнирах Большого шлема, и Олимпийское золото, и звание первой ракетки мира.

Сама спортсменка признается, что она до сих пор ставит себе цели, которые мотивируют ее усердно работать. Главным болельщиком и поддержкой Виктории является ее сын Лео. Мальчику 2,5 года.

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Поклонники теннисистки наблюдают не только за ее играми на турнирах, но и за соцсетями, а также выходами в свет. Мы собрали образы спортсменки вне корта.