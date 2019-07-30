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Виктории Азаренко – 30 лет. Девять стильных образов спортсменки вне корта

30 июля 2019 15:00
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Теннисистке Виктории Азаренко 31 июля исполнится 30 лет.  

В спортивной карьере у теннисистки немало наград – это и победа в двух турнирах Большого шлема, и Олимпийское золото, и звание первой ракетки мира.  

Сама спортсменка признается, что она до сих пор ставит себе цели, которые мотивируют ее усердно работать. Главным болельщиком и поддержкой Виктории является ее сын Лео. Мальчику 2,5 года.  

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Поклонники теннисистки наблюдают не только за ее играми на турнирах, но и за соцсетями, а также выходами в свет. Мы собрали образы спортсменки вне корта.    

Как менялась Виктория Азаренко смотрите здесь.  

Виктории Азаренко – 30 лет. Девять стильных образов спортсменки вне корта-1

Фото: instagram.com/vichka35

Виктории Азаренко – 30 лет. Девять стильных образов спортсменки вне корта-3

Фото: instagram.com/vichka35

Виктории Азаренко – 30 лет. Девять стильных образов спортсменки вне корта-5

Фото: instagram.com/vichka35

Виктории Азаренко – 30 лет. Девять стильных образов спортсменки вне корта-7

Фото: instagram.com/vichka35

Виктории Азаренко – 30 лет. Девять стильных образов спортсменки вне корта-9

Фото: instagram.com/vichka35

Виктории Азаренко – 30 лет. Девять стильных образов спортсменки вне корта-11

Фото: instagram.com/vichka35

Виктории Азаренко – 30 лет. Девять стильных образов спортсменки вне корта-13

Фото: instagram.com/vichka35

Виктории Азаренко – 30 лет. Девять стильных образов спортсменки вне корта-15

Фото: instagram.com/vichka35

Виктории Азаренко – 30 лет. Девять стильных образов спортсменки вне корта-17

Фото: instagram.com/vichka35

# Белорусские спортсмены # калейдоскоп # Виктория Азаренко # Фотофакт

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