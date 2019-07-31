Жлобинский «Металлург» не сыграет на Кубке Салея

Новости Беларуси. Жлобинский «Металлург» из-за финансовых проблем не сыграет на Кубке Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сохраняется и вероятность, при которой эта команда может пропустить и сезон в Экстралиге.
Новости Беларуси. Жлобинский «Металлург» из-за финансовых проблем не сыграет на Кубке Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сохраняется и вероятность, при которой эта команда может пропустить и сезон в Экстралиге.
До 15 августа «Металлург» должен рассчитаться с долгами перед Федерацией и перед своими хоккеистами. Только в этом случае команда сможет выступить в национальном чемпионате.