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Теннисистка Анна Кубарева стала чемпионкой Европы среди юниоров

30 июля 2019 10:34
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Анна Кубарева – чемпионка Европы среди юниоров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннисистка Анна Кубарева стала чемпионкой Европы среди юниоров-1

В финале одиночного разряда белоруска смогла переиграть шведскую теннисистку Кайсу Хеннеманн, итог игры – 6:2, 7:5.

По ходу турнира Кубарева выбила из борьбы сверстниц из Сербии, Венгрии, Швейцарии, Испании и Франции. Напомним, европейское первенство проходило в Швейцарии.

Теннисистка Анна Кубарева стала чемпионкой Европы среди юниоров-4

# Теннис # Анна Кубарева # Фотофакт

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