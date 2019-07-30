Теннисистка Анна Кубарева стала чемпионкой Европы среди юниоров

В финале одиночного разряда белоруска смогла переиграть шведскую теннисистку Кайсу Хеннеманн, итог игры – 6:2, 7:5.

По ходу турнира Кубарева выбила из борьбы сверстниц из Сербии, Венгрии, Швейцарии, Испании и Франции. Напомним, европейское первенство проходило в Швейцарии.