Белоруска Алена Лешкевич первая на планете выиграла золото чемпионатов мира по мауй-тай четырежды подряд

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по таиландскому боксу вернулась с чемпионата мира. По традиции наши файтеры не остались без пьедесталов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Общекомандный улов – семь наград. Правда, золотой пьедестал только один. Но какой! Лучшей из лучших стала Елена Лешкевич. Она оказалась вообще первой спортсменкой на планете, которая завоевала четыре золота на четырех подряд чемпионатах мира.

В финале весовой категории до 45 килограммов белоруска смогла без проблем разобраться с финкой Сату Мюккя. На эту спортсменку у белоруски была разработана особая тактика.

Алена Лешкевич, четырехкратная чемпионка мира по муай-тай:

Я настроилась изначально. Я понимала, что хочется первое место. Собрала всю силу в кулак, скажем так. Настроилась, и вперед пошла в бой. Я ждала, дергала ее, вызывала на атаку. Когда она ко мне приходила, я ее жестко встречала. Вот таким образом и победила.

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:

Я очень доволен выступлением и результатами. В каждой сетке в двух весовых категориях было по 26-30 человек, такого никогда не было. Бои проходили в очень тяжелых условиях: в этом году организаторы почему-то решили провести чемпионат в экстремальных условиях – он проходил на улице в 40-градусную жару. Соревнования начинались в 14:00 по тайскому времени. Не было раздевалок, ребята раздевались на стульях на асфальте. Разминка проходила на асфальте.