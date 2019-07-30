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Белоруска Алена Лешкевич первая на планете выиграла золото чемпионатов мира по мауй-тай четырежды подряд

30 июля 2019 20:19
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по таиландскому боксу вернулась с чемпионата мира. По традиции наши файтеры не остались без пьедесталов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Алена Лешкевич первая на планете выиграла золото чемпионатов мира по мауй-тай четырежды подряд-1

Общекомандный улов – семь наград. Правда, золотой пьедестал только один. Но какой! Лучшей из лучших стала Елена Лешкевич. Она оказалась вообще первой спортсменкой на планете, которая завоевала четыре золота на четырех подряд чемпионатах мира.

Белоруска Алена Лешкевич первая на планете выиграла золото чемпионатов мира по мауй-тай четырежды подряд-4

В финале весовой категории до 45 килограммов белоруска смогла без проблем разобраться с финкой Сату Мюккя. На эту спортсменку у белоруски была разработана особая тактика.

Белоруска Алена Лешкевич первая на планете выиграла золото чемпионатов мира по мауй-тай четырежды подряд-7

Алена Лешкевич, четырехкратная чемпионка мира по муай-тай:
Я настроилась изначально. Я понимала, что хочется первое место. Собрала всю силу в кулак, скажем так. Настроилась, и вперед пошла в бой.

Я ждала, дергала ее, вызывала на атаку. Когда она ко мне приходила, я ее жестко встречала. Вот таким образом и победила.

Белоруска Алена Лешкевич первая на планете выиграла золото чемпионатов мира по мауй-тай четырежды подряд-10

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:
Я очень доволен выступлением и результатами. В каждой сетке в двух весовых категориях было по 26-30 человек, такого никогда не было.

Бои проходили в очень тяжелых условиях: в этом году организаторы почему-то решили провести чемпионат в экстремальных условиях – он проходил на улице в 40-градусную жару. Соревнования начинались в 14:00 по тайскому времени. Не было раздевалок, ребята раздевались на стульях на асфальте. Разминка проходила на асфальте.

Белоруска Алена Лешкевич первая на планете выиграла золото чемпионатов мира по мауй-тай четырежды подряд-13

Два серебра положили в копилку нашей страны Никита Шостак и Евгений Волчек, бронзовые медали у Никиты Мирончика, Даниила Ермоленко, Дмитрия Варца и Дарьи Бельковой. Следующим серьезным стартом для наших ребят станет чемпионат Европы, который примет Минск в ноябре.

# Муай-тай # Алена Лешкевич # Анатолий Симончик # Фотофакт

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