Теннис. Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира категории 500 в Аделаиде. В матче одной четвертой она заставила зачехлить ракетку Маркету Вондроушову, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Несмотря на огромную разницу в рейтинге, дуэль получилась достаточно тяжелой. Судите сами – счет 6:3, 7:5. В полуфинале соперницей Соболенко будет представительница Румынии Ирина-Камелия Бегу. Была близка к выходу в следующий раунд и другая наша спортсменка Виктория Азаренко. Она играла с чешкой Линдой Носковой. Девушки провели на корте более двух с половиной часов. Наша теннисистка даже имела несколько матч-болов, но их не реализовала. А вот соперница своим шансом воспользовалась. Итоговые цифры – 6:4, 6:7, 7:6.