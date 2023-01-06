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Теннис. Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

06 января 2023 11:25
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Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира категории 500 в Аделаиде. В матче одной четвертой она заставила зачехлить ракетку Маркету Вондроушову, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Аделаиде-1

Несмотря на огромную разницу в рейтинге, дуэль получилась достаточно тяжелой. Судите сами – счет 6:3, 7:5. В полуфинале соперницей Соболенко будет представительница Румынии Ирина-Камелия Бегу. Была близка к выходу в следующий раунд и другая наша спортсменка Виктория Азаренко. Она играла с чешкой Линдой Носковой. Девушки провели на корте более двух с половиной часов. Наша теннисистка даже имела несколько матч-болов, но их не реализовала. А вот соперница своим шансом воспользовалась. Итоговые цифры – 6:4, 6:7, 7:6.

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# Теннис # Арина Соболенко # Маркета Вондроушова # Ирина-Камелия Бегу # Виктория Азаренко # Линда Носкова # Фотофакт

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