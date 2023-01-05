Сергей Игнатович и Илья Лукашевич заключили контракты с «Шахтёром»

Новости Беларуси. В стане солигорского «Шахтера» прибавление. Защитник Илья Лукашевич и голкипер Сергей Игнатович стали игроками действующего чемпиона Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игнатович прошедший сезон провел в «Ислочи», где за 24 матча высшей лиги пропустил 26 голов и 8 раз отстоял на ноль. Лукашевич уже защищал цвета «горняков» в 2020 году. С августа 2021-го он выступал за «Энергетик-БГУ», с которым стал серебряным призером национального чемпионата.