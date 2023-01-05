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Голкипер минского «Динамо» о второй подряд победе в КХЛ: «Наконец прервалась эта чёрная полоса»

05 января 2023 21:02
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Минское хоккейное «Динамо» продолжает свою успешную выездную серию. В четверг, 5 января, «зубры» одержали вторую победу подряд. В этот раз был бит «Адмирал» из Владивостока, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Итоговые цифры – 2:1 в пользу белорусского коллектива.

Голкипер минского «Динамо» о второй подряд победе в КХЛ: «Наконец прервалась эта чёрная полоса»-1

Первое взятие ворот произошло под занавес второго периода. Открыл счет Ник Меркли. На старте третьей 20-минутки хозяевам удалось сравнять. Но точку в противостоянии поставили именно подопечные Вудкрофта. Принес победу «Динамо» Вадим Мороз. Он огорчил соперников на 53-й минуте.

Голкипер минского «Динамо» о второй подряд победе в КХЛ: «Наконец прервалась эта чёрная полоса»-4

Вадим Мороз, форвард минского «Динамо»:
Череда хороших действий партнеров. Все сделали по установке, по структуре. Шайба прилетела, оказался в хорошем месте, получилось забросить. Довольно тяжелый матч, много борьбы силовой, много моментов. Две команды бились за победу, хороший боевой матч получился.

Голкипер минского «Динамо» о второй подряд победе в КХЛ: «Наконец прервалась эта чёрная полоса»-7

Алексей Колосов, голкипер минского «Динамо»:
Хорошая игра, тяжелая, было много меньшинства, хорошо сыграли партнеры, подчищали много, и я старался отбивать. Конечно, стало легче, отпустило наконец, что прервалась эта черная полоса. Положительный настрой, будем стараться обыграть «Сибирь» и продлить победную серию.

Голкипер минского «Динамо» о второй подряд победе в КХЛ: «Наконец прервалась эта чёрная полоса»-10

Победа помогла минчанам вернуться в зону плей-офф. Однако их положение по-прежнему неустойчиво. На пятки наступает «Северсталь». Оба клуба имеют одинаковое количество баллов. И «Динамо» крайне важно обходиться без осечек.

Следующий матч наша дружина проведет 7 января против «Сибири». Стартовое вбрасывание назначено на 13:30.

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# Хоккей # Крэйг Вудкрофт # Ник Меркли # Вадим Мороз # Алексей Колосов # Фотофакт

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