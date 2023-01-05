Голкипер минского «Динамо» о второй подряд победе в КХЛ: «Наконец прервалась эта чёрная полоса»

Минское хоккейное «Динамо» продолжает свою успешную выездную серию. В четверг, 5 января, «зубры» одержали вторую победу подряд. В этот раз был бит «Адмирал» из Владивостока, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Итоговые цифры – 2:1 в пользу белорусского коллектива.

Первое взятие ворот произошло под занавес второго периода. Открыл счет Ник Меркли. На старте третьей 20-минутки хозяевам удалось сравнять. Но точку в противостоянии поставили именно подопечные Вудкрофта. Принес победу «Динамо» Вадим Мороз. Он огорчил соперников на 53-й минуте.

Вадим Мороз, форвард минского «Динамо»:

Череда хороших действий партнеров. Все сделали по установке, по структуре. Шайба прилетела, оказался в хорошем месте, получилось забросить. Довольно тяжелый матч, много борьбы силовой, много моментов. Две команды бились за победу, хороший боевой матч получился.

Алексей Колосов, голкипер минского «Динамо»:

Хорошая игра, тяжелая, было много меньшинства, хорошо сыграли партнеры, подчищали много, и я старался отбивать. Конечно, стало легче, отпустило наконец, что прервалась эта черная полоса. Положительный настрой, будем стараться обыграть «Сибирь» и продлить победную серию.