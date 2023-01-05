Сборная Беларуси по гандболу уступила команде России в товарищеском матче

Гандболисты сборной Беларуси уступили команде России в первом товарищеском матче со счетом 23:28, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хотя после первой половины встречи вели именно наши парни. Однако удержать преимущество не получилось. Во втором отрезке россияне были на голову выше. Отметим, лучшим бомбардиром белорусской дружины стал Владислав Кулеш, в его активе 6 мячей. В пятницу, 6 января, состоится второй поединок, старт в 15:00.