Теннис. Арина Соболенко в паре с Паулой Бадосой ровно за час проиграла американскому дуэту

Не везет в одиночном разряде, не повезло и в парном. Арина Соболенко после стартовой неудачи 28 апреля на престижном турнире в Мадриде попытала счастья в паре с Паулой Бадосой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Не везет в одиночном разряде, не повезло и в парном. Арина Соболенко после стартовой неудачи 28 апреля на престижном турнире в Мадриде попытала счастья в паре с Паулой Бадосой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Но белорусско-испанский дуэт в 1/16 ровно за час уступил американкам Коко Гауфф и Джессике Пегуле со счетом 1:6, 4:6. Таким образом, на турнире категории WTA-1000 в Мадриде из белорусских теннисисток осталась только Виктория Азаренко, которая 30 апреля проведет поединок второго круга против Тамары Зиданшек.