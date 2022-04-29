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Теннис. Арина Соболенко в паре с Паулой Бадосой ровно за час проиграла американскому дуэту

29 апреля 2022 19:03
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Не везет в одиночном разряде, не повезло и в парном. Арина Соболенко после стартовой неудачи 28 апреля на престижном турнире в Мадриде попытала счастья в паре с Паулой Бадосой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Арина Соболенко в паре с Паулой Бадосой ровно за час проиграла американскому дуэту-1

Но белорусско-испанский дуэт в 1/16 ровно за час уступил американкам Коко Гауфф и Джессике Пегуле со счетом 1:6, 4:6. Таким образом, на турнире категории WTA-1000 в Мадриде из белорусских теннисисток осталась только Виктория Азаренко, которая 30 апреля проведет поединок второго круга против Тамары Зиданшек.

# Теннис # Арина Соболенко # Паула Бадоса # Виктория Азаренко # Коко Гауфф # Джессика Пегула # Тамара Зиданшек # Фотофакт

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