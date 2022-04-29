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Российские и белорусские теннисисты смогут выступить на турнире «Большого шлема» во Франции

29 апреля 2022 19:00
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Российские и белорусские теннисисты смогут выступить на «Ролан Гаррос» – одном из четырех турниров «Большого шлема», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Российские и белорусские теннисисты смогут выступить на турнире «Большого шлема» во Франции-1

Это подтвердил президент Французской федерации тенниса Жиль Мореттон, сославшись на резолюцию Министерства спорта стран Европейского союза. «Ролан Гаррос» пройдет с 22 мая по 5 июня в Париже. Напомним, 20 апреля стало известно, что белорусским и российским спортсменам Британская ассоциация запретила участвовать в старейшем мэйджоре – Уимблдоне. Это решение в теннисном мире поддержки не нашло.

# Теннис # Жиль Мореттон # Фотофакт

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