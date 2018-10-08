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БАТЭ уступило «Ислочи», но по-прежнему на 1 месте турнирной таблицы. Итоги 24-го тура чемпионата Беларуси

08 октября 2018 07:29
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Новости Беларуси. Завершился 24-й тур чемпионата Беларуси «Беларусбанк – высшая лига» по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Неожиданным стал результат матча «Ислочь» – БАТЭ.

БАТЭ уступило «Ислочи», но по-прежнему на 1 месте турнирной таблицы. Итоги 24-го тура чемпионата Беларуси-1

БАТЭ уступило «Ислочи», но по-прежнему на 1 месте турнирной таблицы. Итоги 24-го тура чемпионата Беларуси-3

БАТЭ уступило «Ислочи», но по-прежнему на 1 месте турнирной таблицы. Итоги 24-го тура чемпионата Беларуси-5

Казалось бы, подопечные Алексея Баги должны были влегкую справиться с 10-м местом турнирной таблицы. Но, видимо, усталость после тяжелейшего матча с ПАОКом помешала «желто-синим» играть в полную силу. На 10-й минуте матча нападающий «Ислочи» Дмитрий Комаровский реализовал пенальти, а на 53-й удвоил преимущество своей команды. Единственной отдушиной БАТЭ стал гол Алексея Риоса, но как минимум сравнять счет «желто-синие» так и не смогли.

Впрочем, в турнирном отношении этот матч для борисовчан ничего не решал: они по-прежнему на 1 месте турнирной таблицы.

БАТЭ уступило «Ислочи», но по-прежнему на 1 месте турнирной таблицы. Итоги 24-го тура чемпионата Беларуси-8

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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