БАТЭ уступило «Ислочи», но по-прежнему на 1 месте турнирной таблицы. Итоги 24-го тура чемпионата Беларуси

Казалось бы, подопечные Алексея Баги должны были влегкую справиться с 10-м местом турнирной таблицы. Но, видимо, усталость после тяжелейшего матча с ПАОКом помешала «желто-синим» играть в полную силу. На 10-й минуте матча нападающий «Ислочи» Дмитрий Комаровский реализовал пенальти, а на 53-й удвоил преимущество своей команды. Единственной отдушиной БАТЭ стал гол Алексея Риоса, но как минимум сравнять счет «желто-синие» так и не смогли.

Впрочем, в турнирном отношении этот матч для борисовчан ничего не решал: они по-прежнему на 1 месте турнирной таблицы.