Чемпионка Беларуси по настольному теннису Маргарита Балтушите: Весной хотела «завязать» со спортом

На этой неделе сборная Беларуси вышла в финальную часть чемпионата Европы по настольному теннису. Весомый вклад в победу внесла юная звёздочка нашей команды Маргарита Балтушите, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. После непростых поединков девушка нашла время для эксклюзивного интервью нашему телеканалу. Наталья Федорцова, СТВ:

В свете последних событий спортивным журналистам всё чаще приходится произносить твою фамилию, учитывая литовские корни, как правильно: БалтушитЕ или БалтушитЭ? Маргарита Балтушите, чемпионка Беларуси по настольному теннису:

Да, действительно, фамилия не белорусская – у меня папа из Литвы, поэтому правильно произносить БалтушитЕ. Наталья Федорцова:

И имя длинное, как называют домашние – Марго или Рита? Маргарита Балтушите:

Родители называют Марго, мама либо Маргошей, либо доченькой. Да и друзья предпочитают обращаться ко мне Марго, поэтому на Риту даже не отзываюсь.

Наталья Федорцова:

Я так понимаю, для тебя Литва – вторая родина, часто ездишь туда? Маргарита Балтушите:

Когда я только родилась, мы около года жили в Литве. Прабабушка по маминой линии меня нянчила, но потом её не стало. С тех времён у нас там остался дом, и сейчас где-то раз в три месяца ездим навестить друзей. Наталья Федорцова:

Но, несмотря на литовский паспорт, гражданство у тебя белорусское. Соответственно и выступаешь за сборную Беларуси. На этой неделе команда нашей страны обыграла россиянок и вышла в финальную часть чемпионата Европы. Серьёзные соревнования – сильно волновалась? Маргарита Балтушите:

Конечно, перед первой встречей очень сильно переживала, но потом спросила себя: а что будет, если я проиграю? Постаралась убедить себя, что это обычная игра, просто нужно бороться, драться за каждый мяч и всё будет хорошо. Естественно перед матчем хорошо размялась, чтобы быть «тёплой» – играть с холодными руками совсем не то. Вышла к столу, всё-таки мандраж был, на подачах тряслись руки, а потом всё пошло как по маслу. Наталья Федорцова:

В решающем поединке тебе в соперницы досталась Валерия Щербатых. Она выиграла два сета подряд, после ты сравняла счёт, а в решающем, уступая 5:8, вырвала победу. Откуда в столь юной девушке столько характера, самообладания и мощи? Маргарита Балтушите:

На самом деле, здесь не важно, проигрываешь ты по ходу встречи или наоборот – выигрываешь. Всегда нужно бороться до конца. Ведь даже если удаётся вести с хорошим счётом, можно дать себе слабину и упустить матч. И эта ситуация с 5:8... Да, цифры неприятные, но это ещё был не конец партии. А как только пару очков отыграешь, соперник начинает нервничать, главное было просто не «прощёлкать» этот момент и правильно им воспользоваться. Не могу сказать, что это был холодный расчёт, но пораженческих мыслей я старалась к себе не подпускать, как видишь – помогло. «Постоянно бегать, прыгать, заводить себя». Чемпионка Беларуси по настольному теннису поделилась секретом успеха (читать далее). Наталья Федорцова:

А какая первая мысль была после победы? Маргарита Балтушите:

При счёте 10:8 мне очень хотелось выиграть, потому что понимала: это очко принесёт победу не только мне, но и всей команде, причём соперник у нас был очень сильный. А первые мысли после победы… Честно, не помню. Просто всеобщая радость: моя, команды, тренеров. Наталья Федорцова:

Судя по расстановке игроков, тренеры решили сделать ставку на молодёжь, насколько это стало неожиданным для тебя? Маргарита Балтушите:

Конечно, немного удивилась, но их выбор придал мне уверенности. Ведь это значит, что наставники в меня верят. И раз они уверены в моих силах, то я тем более не должна в себе сомневаться. Тем более, что тренерскому штабу уж точно лучше видно, кто мне по силам. Этот факт зацепил и мотивировал на победу. Наталья Федорцова:

А как же груз ответственности, не мешал? Маргарита Балтушите:

Немного было, не хотелось всех подвести. Но мысль о том, что нужно обязательно выигрывать, только помогала. Наталья Федорцова:

Однако с каждым годом всё чаще слышны разговоры про то, что рано или поздно уйдут Владимир Самсонов, Виктория Павлович, а заменить их некем, не обидно? Маргарита Балтушите:

Честно говоря, не задумывалась об этом, тем более, что пока и Вика, и Володя в деле. Наталья Федорцова:

Раз уже заговорили о Виктории, весной этого года тебе удалось обыграть Павлович в финальном матче и стать чемпионкой Беларуси, получается, достойная смена всё-таки есть? Маргарита Балтушите:

Это да, тем более, что с Викой встречалась и моя ровесница Надежда Богданова, матч тоже получился напряжённый. Мы достойно сражаемся против именитых белорусских спортсменов, поэтому говорить, что совсем никого нет, наверное, неправильно. Наталья Федорцова:

А за пределами теннисного стола вы с Павлович общаетесь, есть ли диалог между поколениями? Маргарита Балтушите:

Раньше пересекались с ней только на тренировках, а сейчас играем в одной команде, поэтому общаться стали больше. Честно сказать, поначалу думала, что она закрытый человек, со всех сторон правильный, строгий и педантичный. Но потом, со временем, поняла, что ошибалась. На самом деле Вика очень открытая, добрая, всегда поможет, подскажет, одним словом, замечательный человек.

Наталья Федорцова:

В твоей жизни есть ещё один замечательный человек, почти на каждом матче замечаю твоего папу. Маргарита Балтушите:

Да, только, к сожалению, на матче против России его не было. А так он всегда рядом, поддерживает и помогает разными советами. Наталья Федорцова:

И в настольный теннис ты пришла благодаря ему. Маргарита Балтушите:

Но профессионально он этим видом спорта никогда не занимался, играл, как говорится, для себя. У нас дома был теннисный стол, и я постоянно просила папу со мной поиграть. Конечно, ему поначалу со мной было неинтересно, ведь два раза подряд попасть мячом по столу – сверхзадача, но я не сдавалась. А потом, как стала чуть старше, папа отвёл меня в кружок по настольному теннису. Но тут ещё родителям хотелось справиться с моей активностью: ходила вдобавок на танцы, а энергии оставалось много, вот и пришли к выводу, что настольный теннис направит мои силы в нужное русло. Тренер заметил мои способности, посоветовал поехать в гродненскую школу, там я тоже приглянулась наставникам, и с этого начался мой путь в мир этого интересного вида спорта. Наталья Федорцова:

Но, к сожалению, в Беларуси настольный теннис не так популярен, да и чего греха таить, денежным его тоже не назовёшь. Никогда не было желания переквалифицироваться во что-то более популярное? Маргарита Балтушите:

Никогда об этом не думала, ведь миллиарды долларов – не самое главное в жизни. Мне нравится играть в настольный теннис, а популярный он или нет – неважно. Да и сейчас о деньгах не думаю, просто занимаюсь любимым делом и получаю от этого удовольствие. Но если уж так рассуждать на эту тему, считаю, что и настольным теннисом можно заработать: отлично играешь – находишь себе хороший клуб и пожалуйста – стабильная зарплата, которая может быть даже больше, чем у женщин с обычными профессиями. Наталья Федорцова:

У тебя выдался достаточно насыщенный год: это выпускные экзамены, поступление в ВУЗ и при этом красивый сезон, как всё успевала? Маргарита Балтушите:

Признаюсь, к репетиторам перед поступлением не ходила, исключительно самоподготовка. Не буду скрывать, на ЦТ мне нужно было лишь перейти порог, поскольку для спортсменов национальных сборных предусмотрены льготы. Но баллов набрала больше, чем необходимый минимум, поэтому с ВУЗом проблем не возникло. Хотя сейчас, вспоминая весну, могу сказать, что переживала очень сильно, даже хотела уйти из настольного тенниса. Наверное, каждый спортсмен сталкивается с таким выбором: уйти из спорта и полностью отдаться учёбе или всё-таки продолжить гнуть свою линию. Но так получилось, что победа в чемпионате Беларуси помогла принять решение. Наталья Федорцова:

Из всего многообразия ВУЗов ты выбрала юрфак БГУ, хотя обычно спортсмены идут в физкультурный, почему такая нетипичная специальность? Маргарита Балтушите:

На самом деле, было четыре ВУЗа, среди которых я выбирала: юрфак гродненского университета, БГУФК, который ты упомянула, БНТУ – логистика, и БГУ – юридический. Но решила, что последний вариант самый правильный, потому что БГУ помогает спортсменам, многие там учатся, тот же Александр Ханин. Ко всему прочему, есть тренер, который специализируется на настольном теннисе, плюс минский университет – есть отличная возможность для тренировок. Вот в совокупности этих факторов решили, что БГУ – самый оптимальный вариант.