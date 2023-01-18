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Теннис. Александра Саснович завершила выступление в одиночном разряде на открытом чемпионате Австралии

18 января 2023 12:47
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Александра Саснович завершила выступление в одиночном разряде на открытом чемпионате Австралии. В поединке второго раунда белоруска встречалась с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Александра Саснович завершила выступление в одиночном разряде на открытом чемпионате Австралии-1

Наша спортсменка, занимающая 38-е место в мировом рейтинге, оказала сопернице должное сопротивление. Первый сет американка выиграла довольно легко – 6:2, а во втором Саснович показала красивую борьбу и перевела противостояние на тай-брейк, где все же сильнее была Пегула – 7:5.

В утренней сессии должна была выйти на корт еще одна белоруска Виктория Азаренко, однако ее матч перенесен из-за погодных условий на неопределенное время.

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# Теннис # Александра Саснович # Джессика Пегула # Виктория Азаренко # Фотофакт

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