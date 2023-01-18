Хоккей. Алексей Протас вызван в основу «Вашингтона»

Алексей Протас был вызван в основной состав «Вашингтона» из фарм-клуба АХЛ. Белорусский нападающий присоединится к столичной дружине в поездке в Аризону, Вегас и Колорадо, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Алексей Протас был вызван в основной состав «Вашингтона» из фарм-клуба АХЛ. Белорусский нападающий присоединится к столичной дружине в поездке в Аризону, Вегас и Колорадо, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В этом сезоне НХЛ Протас провел 41 матч и набрал 10 очков. В пяти играх АХЛ он отметился тремя голевыми передачами.
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