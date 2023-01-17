В Минске появилась группа по теннису для детей с особенностями психофизического развития
Новости Беларуси. «Рождественская история» – новый совместный проект Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису и Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей. Теперь большим и настольным теннисом смогут заниматься и дети с особенностями психофизического развития, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Теннис – сложнокоординационный вид спорта, который требует немалых физических затрат, тем не менее овладеть техникой и начать играть может любой. Именно поэтому в Минске на базе РЦОП по теннису открыта группа для детей с ментальной инвалидностью и аутизмом. Пока ребята будут заниматься большим и малым теннисом на выбор по 45 минут один раз в неделю. Обучат азам теннисного мастерства специалисты со стажем, знающие современные спортивные методики и детскую психологию. У каждого ребенка своя история и свой диагноз, но это не станет помехой для занятий спортом.
Алексей Ванкевич, директор РЦОП по теннису:
Я видел таких детей, которые нормально решают задачи, которые перед ними стоят. И занимали даже в шахматном мире первый, второй разряд. Трудно сказать с самого начала, когда мы начинаем наш проект, что завтра или послезавтра будет какой-то конкретный результат. Мы не можем описать его в цифрах или каких-то значениях. Тем не менее мы уверены, что в первую очередь мы достигнем результата в развитии детей – раз, в их социализации – два. Третье – облегчим работу по их воспитанию для их родителей, которые будут рядом с ними бок о бок проводить все тренировки. И самое главное – дадим им почувствовать себя настоящими гражданами нашей республики.
Дети будут тренироваться исключительно с родителями. Главная задача проекта – не только вовлечь ребят в социум через спорт, но и научить родителей верить в положительный результат любых начинаний.
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