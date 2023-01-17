В Минске появилась группа по теннису для детей с особенностями психофизического развития

Теннис – сложнокоординационный вид спорта, который требует немалых физических затрат, тем не менее овладеть техникой и начать играть может любой. Именно поэтому в Минске на базе РЦОП по теннису открыта группа для детей с ментальной инвалидностью и аутизмом. Пока ребята будут заниматься большим и малым теннисом на выбор по 45 минут один раз в неделю. Обучат азам теннисного мастерства специалисты со стажем, знающие современные спортивные методики и детскую психологию. У каждого ребенка своя история и свой диагноз, но это не станет помехой для занятий спортом.

Алексей Ванкевич, директор РЦОП по теннису:

Я видел таких детей, которые нормально решают задачи, которые перед ними стоят. И занимали даже в шахматном мире первый, второй разряд. Трудно сказать с самого начала, когда мы начинаем наш проект, что завтра или послезавтра будет какой-то конкретный результат. Мы не можем описать его в цифрах или каких-то значениях. Тем не менее мы уверены, что в первую очередь мы достигнем результата в развитии детей – раз, в их социализации – два. Третье – облегчим работу по их воспитанию для их родителей, которые будут рядом с ними бок о бок проводить все тренировки. И самое главное – дадим им почувствовать себя настоящими гражданами нашей республики.